澎湖》2020年8月1日 澎湖 ▲前總統馬英九親率馬英九基金會「大九學堂」團隊90人跨海澎湖3天2夜參訪之旅。（澎湖縣政府提供／陳可文澎湖傳真）

前總統馬英九親率馬英九基金會「大九學堂」團隊26日澎湖行，澎湖縣長賴峰偉樂當東道主熱情接待，5天營隊特地安排3天2夜課程跨海澎湖深入認識離島之美。

為鼓勵青年朋友參與公共政策、培養領袖人才，馬英九基金會舉辦第二屆青年營隊-2020「大九學堂」，邀請各領域專家學者、意見領袖與實務工作者，透過主題講座與實地參訪，拓展人生視野。

基金會表示，今年大九學堂原定安排學員飛往美國參訪聖母大學，礙於疫情影響取消既定行程，改為國內開訓，選定離島澎湖。24日至28日為期5天營隊，前兩天課程走訪淡水滬尾砲台、基隆清法戰爭紀念園區，26日營隊飛澎湖，走讀澎湖自然與文史遺跡，邀請專家學者楊仁江、高啟進、洗文騰為90名學員講解。

澎湖縣政府表示，26日晚舉辦澎湖文旅年座談會，人事處長許明質介紹澎湖歷經明荷、明清、清法與清日戰爭四大戰役，詳細解說澎湖史蹟與四大戰役間歷史源流，讓學員深入瞭解澎湖在世界海洋史與軍事史的地位。

縣長賴峰偉表示，澎湖歷史四大戰役留下許多珍貴古蹟，全台僅存的「銅牆鐵壁」彈藥庫、台灣巡撫劉銘傳建立四大新式砲台及百年歷史「媽宮古城牆」，今年正值澎湖「文旅年」，期許3天2夜營隊之旅引領深入了解澎湖歷史與文化。

(中時 )