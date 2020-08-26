東歐國家捷克的疫情有加劇趨勢，已知在歐盟27個成員國裡，芬蘭、冰島、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、挪威、斯洛維尼亞等7國已將捷克列為風險國家，並對自該國入境的旅客祭出限制措施，其中芬蘭禁止捷克遊客入境，但商務或探親例外。在冰島，自捷克入境旅客必須接受強制隔離，或是出示未染疫證明。

愛爾蘭要求捷克旅客強制隔離14天。

拉脫維亞規定捷克旅客必須接受隔離。而立陶宛則是禁止捷克旅客入境，除非提出特殊申請。挪威要求自捷克入境後須強制隔離10天。斯洛維尼亞要求捷克居民檢疫隔離14天，但若只是在捷克過境（不超過12小時）則無須隔離。

至8月26日，捷克確診人數達22,548人，死亡人數是416人。值得注意的是，25日單日新增達367人，顯示疫情再度加劇。其中前國防部長什雷赫托娃（Karla Šlechtová）日前確診，密切接觸的人士中，至少有11名眾議員目前隔離中。

(中時 )