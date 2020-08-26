劉若英的父親8月17日過世，享壽92歲，今舉行告別式，劉若英不捨的說：「爸爸，雖然你忘了說再見，但我們都知道，你很愛我們⋯我們也真的很愛你⋯。」她特別在臉書分享父女合照，並感謝親友給予祝福以及花海。

劉若英的父親17日過世，令她錯愕又難過，她忍悲出席22日在小巨蛋舉辦的「超犀利趴」，一度在台上哽咽。她感性分享，只要自己在台北有演出，父親一定會出席並留到最後跟歌迷聊天，「那天在台上，我真的覺得他坐在某處，捉挾的看著我」。

她也分享當天演出結束後，趕到靈堂念經，假睫毛卻卡住了，她趕緊摘下睫毛，抬起頭看著父親的照片，心裡想著「調皮的爸爸今天害我分心，沒唱好，我得好好念經讓他去當菩薩，保佑我找得到調子， 記得住歌詞⋯。」

劉若英的父親劉緯文，退伍後曾成立電影公司投資拍電影，也曾在西門町經營作家咖啡屋，後來登上遠洋船隊，乘風破浪遊歷世界。劉若英追憶父親是非常樂觀、幽默的人，有一次因為心跳只有32下，血壓飆高住進加護病房，劉若英守在病床前，握住父親的手，父親突然醒來說：「我剛剛去鬼門關，到了門口，我聽到你在罵我，我就回來了。」

劉若英也回憶道，某年大年初一，父親一大早來按她家門鈴，他說：「昨天（除夕）半夜，我想去搶頭香，因為我覺得你不快樂，但是沒搶到，於是我求了平安符，也寫了個春聯給你。」她打開春聯，上面寫著兩個字「快樂」，他說「以前我總喜歡寫招財進寶，但是這些都不重要，女兒啊，要快樂啊⋯」。

劉若英今在臉書追憶父親。（摘自臉書）

(中時 )