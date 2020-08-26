電視金鐘獎入圍公布記者會26日舉行，許效舜以衛視中文台《瘋神無雙》入圍綜藝節目主持人獎，又以三立《在台灣的故事》入圍自然科學及人文紀實節目主持人獎，他在《瘋神》率領一群子弟兵挑戰極限賣力演出，過去談喜劇之路走來的心情，提及僅允許自己與子弟兵在尾牙一天失意痛哭一事，忍不住落淚，他得知入圍開心表示：「入圍是緣分，做好是本分，能為台灣的快樂指數盡一分心力，即是一生職志！」

許效舜笑說：「二個獎都要！若有第三個通通來！」興奮之情溢於言表。而衛視中文台綜藝節目，除了《瘋神》，還有胡瓜率子弟兵葉欣眉以《歡樂智多星》入圍益智及實境節目主持人，葉欣眉對於連三年入圍金鐘獎表示：「如果說對瓜哥的敬愛是內斂的，對Janet的喜歡就是奔放的，在與不同主持人的激盪中尋找異同之處，這一年我學到更多，唯一不變的是將學習融入生活，充滿歡笑，感謝兩位。」

胡瓜（左）、葉欣眉以《歡樂智多星》入圍益智及實境節目主持人。（衛視中文台提供）

葉欣眉表示：「感謝以兩位為圓心的緣分：瓜哥的親友、經紀公司：動能意像、福斯傳媒、友松娛樂、公視及造型團隊。感謝評審青睞《歡樂智多星》，年年在金鐘盛典感受到電視圈的進化，督促自己是必要的。」對於和Janet主持的《旺來西瓜仙拚仙》沒入圍，她也喊話：「我們明年再來！」

(中時 )