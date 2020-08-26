根據TVBS民意調查中心公佈最新全台政治人物聲望調查，新北市長侯友宜以滿意度73％穩站龍頭，2至5名則是衛福部長陳時中、蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲，前10名都是綠營人士，馬英九名列11名，國民黨現任主席江啟臣則是12名，對藍營絕對是警訊。

較亮眼是台中市長盧秀燕，不但是藍營唯二進入前10的政治人物，還是唯二的女性，過去盧有「不敗女神」之稱，現在也成為藍營一姐，後勢備受看好與矚目。

根據這次TVBS進行民調，以「高雄市長補選後國內主要政治人物聲望調查」為訪問主題，深獲韓粉愛戴的前高雄市長韓國瑜，因罷免案通過回到民間，未列入這次民意調查，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，及國民黨主席江啟臣，及不時評論時政的前總統馬英九，是目前較受到矚目的藍營政治人物。

韓流退去後，國民黨政黨認同度下滑，相關藍營政治人物的滿意度也不如以往，只有侯友宜、盧秀燕擠進前10名，馬英九、江啟臣都排在10名，國民黨最急迫就是振衰起敝，或許能在侯盧之中找解答。

全台最大諸侯的侯友宜，鐵漢形象深入人心，因為與傳統國民黨政治人物不同的風格，反而更能獲得民眾一致認同，支持者橫跨藍綠，過去曾因要不要公開挺韓，在藍營內引起一些波瀾，但在今年防疫作為中，有幾次「逆時中」，反而又拉回不少藍營支持者，被視為是藍營力拼2024的熱門王牌。

現任台中市長盧秀燕又是另一種範例，她在林佳龍挾帶龐大的行政資源中，意料之外當選台中市長，被藍營支持者稱為「不敗女神」，當了市長卻表現出與以往當立委時不同的風格，作風穩健，按部就班推動市政。

盧秀燕在防疫部署中，還曾經被衛福部長陳時中稱讚過，但是在政治議題則顯得特別低調，讓民調就像倒吃甘蔗越來越好，現在在全台政治人物滿意度，不但擠進全十名，更是藍營唯二人士，又是唯二的女性政治人物成為「藍營一姐」。

另一名女性政治人物是年初順利連任的蔡英文總統，過去在民進黨歷經阿扁弊案，重大選舉連續挫敗後，帶領綠營走過風雨飄渺之際。如果國民黨也歷經幾次重大選舉落敗，如今又因黨主席之爭，引發男性黨內要角相互內鬥。

黨政人士認為，或許「藍一姐」盧秀燕與「非典型藍」侯友宜能扮演一定關鍵角色，幫助國民黨走出沈重包袱，重新鏈結台灣民意。

(中時 )