金門一名1歲半小弟弟今（26）日下午在家裡充氣式游泳池溺水，呈現OHCA（患者無意識、無呼吸及無脈搏）狀態，金沙消防分隊據報火速救援，所幸成功搶回1條寶貴生命。

縣消防局說明，這名家住金沙鎮，身高約70公分的小弟弟，下午與家人在一只長約4公尺、寬約2公尺、高約1公尺的充氣式游泳池玩水，因為媽媽忙著替小姐姐吹乾頭髮，疏於注意他的動靜，後來才發現他身體下滑溺水，趕緊將失去意識的他抱出來，放在堅硬的地板上按壓急救。

金沙消防分隊在15時53分接獲通報，火速由小隊長李正義、隊員呂世宇及消防役男莊翔程趕往現場，發現家人正在替小弟弟實施胸外按壓，趕緊接手評估生命徵象為溺水OHCA（患者無意識、無呼吸及無脈搏），立即實施CPR並將小弟弟嘴裡嘔吐物清除和正壓輔助呼吸。

結果在抱上救護車送醫急救時，小弟弟奇蹟似的恢復呼吸心跳，並出現哭鬧、咳嗽及嘔吐等自發性循環現象，經由醫院急診醫護處理，確定成功完成救援任務。

家屬對救護人員及時趕到十分感謝，縣消防局長翁宗堯對同仁平日強化專業技能，此次再度展現堅實訓練成果，也十分肯定。

(中時 )