中職富邦悍將左投陳仕朋23日拿下生涯首場完封勝，同時也是中職暌違兩年再有取得完封勝的本土投手，對此他表示「可遇不可求」，由於自己整體狀況調整得不錯，加上下半季「換球」的影響，才成功達成里程碑。悍將教頭洪一中也很看好這位22歲的年輕左投。

隨著下半季開打，陳仕朋的表現可說是漸入佳境，信心滿滿的他說：「只要抓回一點點感覺，球感很快就來了。」除了在控球方面能確實掌控好外，對於比賽狀況不好時也不會過於喪志，因為知道自己要如何去改變，洪一中更讚說：「陳仕朋天生心理素質強，情緒較不容易受球賽影響。」期許未來球速若能提升就更好了。

上半季到下半季的改變，除了控球變穩定外，有一部份是因心理因素的影響，原因是中職上半季投手普遍表現不佳，疑似是發現球的彈性係數偏高，故使打擊者較容易轟出場外，造成投手容易有分心、想太多的情況。

最終中職決定在下半季換球後，不僅降低了打者的長打率，也改善了投手心中的「陰影」，陳仕朋表示，能拿到完封勝除了自己下半季狀況不錯外，換球後多少受到心理因素影響，球感也都跟著找回來了。

(中時 )