時代力量高雄市議員黃捷宣布退出這場決策委員改選，也退出時代力量，以無黨籍身分在鳳山繼續深耕，為高雄做事。PTT網友酸說，夢中情人退黨了，那現在時力還剩下什麼？有網友則點名：下一波退黨的是雲林縣議員廖郁賢、台南市議員林易瑩。

宣布退出時力黃捷在臉書不滿說，這次的選舉過程卻充滿爭議。她妹妹的入黨申請除了發生「被投票」的問題，也被擱置了兩個月拒絕入黨。顯示「有黨員資格」並「被投票」一事，黨中央出面說明是網站系統錯誤，雖然道歉了，但在敏感的選舉期發生選舉系統的錯誤非常不應該，直接影響到的是選舉的公信度。

PTT網友表示，慘了！時代黨花─黃捷退黨。我們的夢中情人退黨了，那現在時代還剩下什麼？大家說怎麼辦？因為黃國昌的問題，就是應該很固執己見，這兩年到底退了多少政治明星。2022年時力應該風雨飄搖了。

另一位網友則表示，狂賀女神退黨，不用被那些老人糟蹋了！黃捷敲了時力的喪鐘！沒有黃捷的時力會少很多票，時力還剩誰啊？民進黨會挖角這個比立委還有名氣的人嗎？

也有網友認為，黃捷退黨，應該是照原本劇本走，藉著入黨問題興師問罪黨中央，想不到選委會今天放低身段三鞠躬道歉，等下大概又有人要帶風向都是政黑鄉民開嘴的問題。時力現在向心力遠低於離心力，大家互相猜忌、沒有信任基礎下，黃捷離開不意外。對她來說可能也是件好事，祝福她。一個黨這幾年搞到大家都像仇人，先前當過黨主席跟中央黨職的人，還有臉出來選決策委員喔？

甚至有PTT網友點名，下一波退黨的是廖郁賢跟林易瑩吧，這兩位退黨也算全民共識了吧，這兩位若退黨後，還有誰可以退的有沒有推薦人選啊？底下回應說：「宋國鼎，我下午預測了。」、「邱顯智會退黨。」、「廖郁賢晚間還有PO聲援廖子齊的文，不知道會不會退。」

(中時新聞網)