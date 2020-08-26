浩子坦言去年沒敲鐘失落一禮拜 入圍盼《台灣金頌》死灰復燃 21:372020/08/26 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電視金鐘獎入圍公布記者會26日舉行，連兩年入圍的浩子與乱彈阿翔以《台灣金頌》入圍綜藝節目主持人獎，該節目亦入圍綜藝節目獎，浩子表示：「非常開心，覺得翔哥是吉祥物，另外一個（阿翔）是好夥伴，希望《台灣金頌》有一天可以死灰復燃，要的話是第3季，翔哥可能沒有很喜歡主持，他是地下總監。」 浩子也坦言心情，「這次不敢再抱有期待，上次我失落一個禮拜，不敢跟人家講，入圍就想得獎，就是見不得人家好。」至於是否安慰阿翔沒得獎，他笑稱「我們不太有聯絡」。 (中時 ) #浩子 #乱彈阿翔 #台灣金頌 #金鐘獎 # 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜託小英、菊姐救命 華映小股東一人一信訴查掏空案 12:492020/08/26 財經 王耀慶赴陸打拚九年仍是「男二」 缺席祖父葬禮淚訴辛酸史 15:592020/08/26 娛樂 空手道選手手掌骨折 經嘉義長庚治療傷後半年即拿金牌 13:582020/08/26 寶島 台灣世界展望會幫助台東3300名弱勢學童安心上學 18:012020/08/26 寶島 颱風過門不入 網傳神秘力量護台灣 一圖打臉 09:452020/08/26 生活 東亞經濟協會攜手摩斯漢堡 力推南高屏農漁特產 12:412020/08/26 生活 新冠疫情未歇 連勝文籲美國製藥公司可授權台灣產製疫苗 18:302020/08/26 政治 跆拳道好手陳怡安退下金牌光環 轉型當手工皂老闆成創業標竿 11:232020/08/26 體育 《觀光股》安心摩斯漢堡領軍 東元集團挺在地農漁特產 16:142020/08/26 財經 三星Note20系列優先領機犒賞星粉 星霧金新色人氣高 12:312020/08/26 科技 娛樂熱門新聞 徐若瑄全身發抖抓姦前男友 一開門「味道往臉噴過來」畫面難忘 - 娛樂 國民女友床上激戰片瘋傳 男女交疊運動形象崩毀 - 娛樂 馬丁提離婚「交新女友了」前妻Shanon吐真實心聲 - 娛樂 韓瑜卸濃妝素顏 40歲真實顏值現形超驚人 - 娛樂 中天美女主播一個轉身讓網友傻眼了 不為人知潛規則全曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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