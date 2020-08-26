電視金鐘獎入圍公布記者會26日舉行，連兩年入圍的浩子與乱彈阿翔以《台灣金頌》入圍綜藝節目主持人獎，該節目亦入圍綜藝節目獎，浩子表示：「非常開心，覺得翔哥是吉祥物，另外一個（阿翔）是好夥伴，希望《台灣金頌》有一天可以死灰復燃，要的話是第3季，翔哥可能沒有很喜歡主持，他是地下總監。」

浩子也坦言心情，「這次不敢再抱有期待，上次我失落一個禮拜，不敢跟人家講，入圍就想得獎，就是見不得人家好。」至於是否安慰阿翔沒得獎，他笑稱「我們不太有聯絡」。

(中時 )