網友在臉書「爆料公社」爆料本月22日入住五星級飯店，在大眾游泳池發現糞塊在水裡載浮戴沈「還分解漂散四周」（翻攝自臉書「爆料公社」）

台中七期一家五星級飯店遭網友爆料泳池有大便還分解四散亂漂，抱怨自己和小孩不知喝了多少糞水，致家人小孩陰影重重，飯店竟一句道歉都沒有；飯店則回覆，客人反應後已立即依異物處置，無法判斷是何物，也當場向客人致歉，並設法補償。

這名網友在臉書「爆料公社」爆料本月22日入住市政路一家五星級飯店，在大眾游泳池游泳發現有大便，只見糞塊在水裡載浮戴沈「還分解漂散四周」；這名網友也表示，當時飯店泳池的救生員躲在荷花缸監視器死角偷滑手機，相關人員未善盡管理之責，竟讓沉在池底許久的糞便已經有部份分解漂散泳池。

這名網友說，由於家人與小孩皆為過敏體質容易誘發異位性皮膚炎，因此游泳戲水僅選擇五星飯店入住並使用泳池，就是為了享有較佳之水質，沒想到首次遇到有飯店管理鬆散導致池水有糞便，家人小孩至今因吃了大便水仍有心理陰影，後跟櫃檯反應，卻不見回覆，令人心寒。

該飯店表示，泳池的水採24小時循環過濾，另泳池每天開放時間結束後均會消毒。並且澄清當日住客反應時，立即請泳池管理人員依異物處置，將不明物體打撈處理掉，至於是什麼異物無判別，當下也向住客致歉，事後有跟顧客溝通希望提供包括住房升等做為補償，但消費者最後只接受泳衣協助送洗，也已送洗完成寄給顧客。

台中市衛生局表示，獲報後26日隨即派員檢驗水質，如果檢出不合格，將依「台中市營業衛生自治條例」限期改善，經複驗不合格，將開罰1至5萬元。

(中時 )