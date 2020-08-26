中美貿易戰被認為是一場沒有贏家的對決，不過，在政策刺激、熱錢簇擁及疫情加速趨勢科技發展等利多帶動下，布局重心聚焦中美兩強的大中華、全球股票型基金反而成為今年投資市場大贏家，相關基金績效獨佔投信發行海外基金鰲頭。

據統計，今年來陸股中的創業板、中小板及美股那斯達克、費城半導體指數漲幅居全球主要股市指數前茅，同時嘉惠大中華及以科技股為布局重心的全球股票型基金，今年來績優基金報酬皆逾三成以上，並帶動基金規模同步成長。

投信業者表示，陸股因疫情獲得控制、經濟及企業獲利領先改善，加上受惠消費升級及「新基建」等政策利多，帶動資金持續流入；美國科技股則受惠Work From Home，加上消費性電子產業復甦，預估仍是後疫情時期不可或缺的投資標的。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，疫情催化新趨勢發展，並加速工作、消費及生活習慣的永久性改變，成為布局全球股市的亮點題材，科技及網路雲端服務類股受疫情影響小、甚至受惠，長線看好5G、IoT相關科技發展。此外，或可留意先前因疫情受害的旅遊、零售、航空股及能源類股，以及步入旺季的消費產業。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱表示，儘管疫情持續，但市場預期全球經濟緩慢復甦，在低利率環境下，股優於債且風險偏好提升有利成長股、中小型類股表現。根據預估，滬深300及恒生指數明年獲利年增率分別可望達16.5％及18.2％，目前評價仍處歷史中下區間，鑒於類股輪動速度快，現階段可採均衡配置策略，配置於科技網路、消費醫藥、工業基建等類股。

(工商 )