交通部觀光局因應新冠肺炎疫情推出的「安心旅遊補助」，傳出恐將經費用完提前結束，宜蘭縣長林姿妙今（26）日晚間表示，縣府已安排一系列的促進觀光活動，尤其進入九月後，宜蘭的觀光產業將轉為淡季，因此無論是補助額度減半或提早結束都不可行，呼籲行政院及立法院應加碼補助，達到提振國內旅遊市場的政策初衷。

宜蘭縣政府表示，交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案後，在宜蘭縣全體觀光相關產業共同努力，以及縣府也加碼振興方案配合之下，創造宜蘭疫情緩和後的觀光旅遊市場熱潮，宜蘭縣已先後申請3次補助，並已向交通部觀光局提出第4次補助申請。

縣府表示，如今傳出安心旅遊補助恐提早用罄，原本規畫到10月底的安心旅遊將可能提早喊卡，對於宜蘭觀光相關產業有如晴天霹靂，尤其宜蘭觀光產業9月起即將邁入淡季，更需要安心旅遊補助的協助。

縣長林姿妙強調，不論補助額度減半或提早結束均不可行，唯一支持加碼補助讓全案執行到10月底的方案，請交通部觀光局應全力向行政院及立法院爭取加碼，同時也呼籲行政院及立法院應支持加碼補助方案，讓全案執行到10月底，穩住國內旅遊市場熱潮。

(中時 )