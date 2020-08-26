等了1年多，西武獅隊台灣球員吳念庭終於又在一軍敲出安打，而且是1支二壘安打，本季首安出爐，打擊率也終於破蛋，來到0.091。

今（26）日在西武巨蛋進行的火腿鬥士、西武獅6連戰第2場，吳念庭難得擔任先發游擊手、打第2棒。3局下2人出局，一壘有隊友鈴木將平，吳念庭瞄準火腿先發投手杉浦稔大投出的第1球、140公里的外角速球，揮棒打成中間方向滾地二壘打，也把鈴木送上三壘。

可惜接下來第3棒森友哉打成游擊滾地球，形成3人出局，結束這半局的攻勢，西武未能打破鴨蛋，仍以0比7落後。

6局下西武大舉反攻，從森友哉開始打了1輪9人次，追回5分，比數變成5比7。輪到吳念庭打擊時，因壘上還有1名跑者，教練團便換上洋將梅吉亞代打，希望一棒追平比數；不過被三振，吳念庭也退場休息。總計此役他3打數1安打，另2次都打成一壘滾地球出局。

火腿的安打8支雖比西武少1支，但較為集中，第2、3局合計攻下7分奠定勝基，終場則以8比5獲勝，拿下4連勝，勝投是杉浦稔大，戰績5勝2敗。加上樂天金鷲以0比2遭到羅德海洋隊完封、苦呑4連敗，火腿追上樂天並列太平洋聯盟第3名，而樂天的涌井秀章敗投，開季8連勝後終於踢到鐵板。

此外，火腿隊王柏融此役繼續坐板凳，未先發也未上場代打。而西武苦吞5連敗後排名洋聯第5，已落後火腿、樂天5.5場勝差。

(中時 )