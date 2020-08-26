日本知名作家乙武洋匡，當年出版勵志自傳《五體不滿足》聲名大噪，未料卻在2016年爆出外遇醜聞，偷吃對象多達50名，與妻子仁美15年婚姻也為此宣告破局。形象崩壞的他，現在又被日本媒體爆出「超渣一面」，曾對前妻精神虐待，連小孩也不願見他。

乙武洋匡2016年爆出婚外情，同年9月宣布與結婚15年的大學學妹仁美離婚，3個小孩監護權歸女方。然而據《ETtoday》引用《週刊新潮》報導，乙武洋匡離婚後為了想見小孩申請調停，卻因此被翻出在2017年曾遭前妻提告求償一事。

原來乙武洋匡被前妻控告在婚內對她情緒勒索，曾說出「如果不照顧我，就告你虐待身障者」等威脅言語，最終乙武洋匡為了避免官司繼續下去，會讓外遇對象都被傳喚露面，醜事也會一一曝光，因此選擇與前妻和解，結束這起官司。

另外，乙武洋匡為了想見小孩，向法院申請調停，最後也因為小孩不願意見面，申請失敗。更有知情人士爆料，乙武洋匡近日在義肢輔助下，成功站起來走路，話題引爆討論，但看在妻兒眼裡卻相當不開心，無法理解為何小孩還在痛苦中，身為父親的乙武洋匡卻能一副如此快樂的樣子？

乙武洋匡在勵志形象背後的渣男真面目曝光，引發網友熱議，「原來這個人這麼渣哦」、「爛到連小孩都不想理他了」、「勵志渣男」、「真的很勵志但真的渣」、「自卑到有病」。

(中時新聞網)