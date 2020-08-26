受少子化影響，今年玉光國小新生僅剩15人，但迎新典禮卻格外隆重，除搶先26日登場外，還讓孩子穿戴狀元服象徵「當自己的狀元」。（謝佳潾攝）

受少子化影響，今年玉光國小新生僅剩15人，但迎新典禮卻格外隆重，除搶先26日登場外，還讓孩子穿戴狀元服象徵「當自己的狀元」。（謝佳潾攝）

受少子化影響，今年玉光國小新生僅剩15人，但迎新典禮卻格外隆重，除搶先26日登場外，還讓孩子穿戴狀元服象徵「當自己的狀元」。（謝佳潾攝）

受少子化影響，今年玉光國小新生銳減一半，僅剩15人，但迎新典禮卻格外隆重，除結合古禮推出新六藝闖關遊戲搶先26日登場外，還讓孩子穿戴狀元服象徵「當自己的狀元」、戰勝自己，小小狀元萌翻眾人，也為校園注入新活力。

校長廖淑珍不諱言道，在少子化衝擊下，今年玉光的小一新生人數較去年少了17人，但這完全不影響教學品質，整體是朝向「精緻化教學」發展，在同一教學資源不變下，孩子變少後更能落實「差異化教學」，有利適性發展。

因此，玉光為讓家長與新生體會「小學校的優勢」，今年的迎新典禮辦得較往年隆重許多，全校老師絞盡腦汁設計闖關遊戲，最後決定來場「古禮創新迎狀元」，並以「新六藝」為活動主軸。

廖淑珍指出，新六藝是古代君子必修課禮、樂、射、御、書、數等六藝的延伸與創新，如將學騎馬的「御」改成學習交通規則，而「數」有融入桌遊課程，另「書」則導入科技閱讀系統等，此外，送給新生的「十全十美見面禮」還有涵義深厚狀元筆。

「讓孩子當自己的狀元吧！」她說，少子化的教學導向就是成就每個孩子，因此在讓小一新生遵循古禮的同時，也盼藉由一身狀元服期許他們成為自己的狀元，不僅要跟自己比、還要戰勝自己，未來發展不論士農工商都是箇中佼佼者。

(中時 )