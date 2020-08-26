美國商務部在美東時間26日發表聲明，宣布將24家中國國有企業列入實體清單，並指這些公司幫助中國政府在南海區域建設軍事設施。

據美國商務部的聲明顯示，上述被列入實體清單的企業中，中國交通建設公司旗下有5家子公司被列入名單。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國、中國的鄰國和國際社會均譴責中國政府對南海主權的主張，並譴責中國軍隊在該區域建設人工島嶼的行為。相關公司在建設工作上發揮重要的作用，美國政府必須追究他們的責任。

美國商務部指出，自2013年以來，中國在南海區域已建造了3,000多英畝的土地，並在這些區域建設防空、反艦導彈，侵犯其他國家的主權。

另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國正在採取行動，支持海洋自由，並反對脅迫東南亞盟國和夥伴。他又稱，將限制與南海問題有關的中國人士的簽證，而美國將採取行動直至中國停止在南海的強制性行為。

(工商 )