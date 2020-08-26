張立昂在26日於Legacy Taipei舉辦「矛盾體2020讚聲演唱會」，他現正同步趕拍三立偶像劇《浪漫輸給你》，昨邀來劇中「情敵」連晨翔擔任嘉賓，合唱蕭敬騰改編自〈Dance Monkey〉的作品〈猴籠〉，兩人隨著律動跳著經典抖肩舞，模樣逗趣又魔性的舞步，逗樂粉絲。

連晨翔開心向眾人打招呼，自爆先前一直求張立昂想來當演唱會嘉賓，連晨翔無奈：「我一直講他還在考慮，先試探性問有名單？但我們在拍戲，想說宋芸樺有可能嗎，我就跪下來求他！」並喊：「我現在也是立昂粉。」張立昂則回：「我就把你騙來跟粉絲福利。」連晨翔笑說：「覺得你很有勇氣、想不開，敢來找我，我看起來像是鬧場。」

張立昂在現場粉絲互動橋段，設計「霸總情話」、「感應心電」、「胸肌咚」等環節，連晨翔自願留在台上和張立昂示範一段「霸總情話」，相當肉麻，讓連晨翔招架不住，打趣：「我都想撲上去火車便當了。」引起尖叫。

張立昂一開場獻唱〈感應心電〉、〈說說話〉等歌曲，他為了開唱也選唱五月天、王力宏、順子的〈擁抱〉、〈志明與春嬌〉、〈落葉歸根〉等經典，向偶像致敬。而該演唱會原定5月開唱，因受疫情影響延至昨舉辦，張立昂慶幸沒有取消，依舊能與粉絲一起互動，在演出尾聲，全場粉絲大喊：「張立昂今夜我們就在這。」突如其來的驚喜，他開心感動，忍不住哽咽，致謝粉絲。

張立昂興奮開唱。（粘耿豪攝）

(中時 )