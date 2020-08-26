炎熱的夏天，出門在外穿越少越涼爽，尤其女生穿著清涼，正是許多男性為眼睛謀得福利的時候，最近有幾張火辣照片在網路上瘋傳，一名身穿淺灰色連身褲的正妹，大露白皙美背，微微轉頭不小心露出側乳，讓許多網友好奇到底是誰，而正妹本尊也現身了！

網路瘋傳的這幾張照片，拍攝地點位於新北市新莊的化成路，一名大露美背的正妹，坐在機車後座，不時必須拉一下褲子，免得不小心露出水蜜桃溝，其中一張照片美背正妹微微側身，露出半個雪乳，性感又火辣的身材，加上清涼的打扮，想不噴鼻血都難。

尤妝妝是JKF女郎(圖片取自/Linda.zz99 尤妝妝 FB)

「新莊美背女神」本尊也曝光，原來是23歲的JKF女郎「Linda Yu尤妝妝」，她說網友看到的這一系列照片，應該是上個月，當時剛完成拍攝工作，結束後趕場到另一處進行拍攝，請工作人員順便載她，機車停在化成路等紅燈時，意外被民眾拍下。

高雄人的尤妝妝，考大學那年開始接觸展場的Show Girl，沒想到越做越有興趣，大約3年前開始JKF女郎的拍攝，從Show Girl轉型成為寫真女模，但還是會接商業拍攝、粉絲約拍等，工作內容相當多元，目前單身的尤妝妝，只想專心工作、陪伴家人及寵物。

(中時新聞網)