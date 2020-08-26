疫情趨緩，研修一陣子的《企業併購法》確定重啟，預計年底前送行政院審議。五大修法方向中，異議股提東請求權將仍可保留併購表決權，以及併購合約的股東資訊揭露兩個大致確定。至於併購下市門檻是否加嚴、無形資產減稅認定標準、新創併購股東溢價緩徵5年，因部分細節尚待確認，還需一點時間。

在2018年《公司法》大幅翻修後，《企併法》修法成為下一個焦點。對此國發會主委龔明鑫今日說，法案已在跨部會協商中，重點在新創有很多無形資產，怎麼樣讓他可以做逐年納入併購裡，分攤、分銷。以及如果新創併購不是拿現金，而是用股權交換，對新創來說就面臨繳稅問題，看能不能緩繳，或等股票賣掉時才繳稅等等，都還還在看需要鬆綁部分。

《企併法》修法主要有五大方向，龔明鑫所提的無形資產鑑價，指的是企業商譽攤提減稅，通常估價出來，會被主管機關財政部七砍八砍，這部分價值需更清楚認定標準，且認列範圍也朝擴大處理。新創併購股東溢價所得稅繳納，目前已朝5年內緩繳方向規劃，細節也待財部點頭。

除此之外，現行併購上市櫃公司的門檻需要三分之二股數同意，考慮加嚴到四分之三，這部分尚未決定。但是在異議股東請求權與資訊揭露上大致確認。前者是現行法規規定，如果股東提異議請求權，不能參與是否併購表決，避免股東投機。但新法已確定放寬股東不管有沒有提異議，仍可參予表決，以保障股東意見。後者則是併購合約與獨立專家意見書的揭露程度。

龔明鑫說，修法希望今年底前送行政院，至於立院部分，因為這個會期都在審預算，何時審就還要再爭取。

(中時 )