監委蔡崇義等人調查發現，高雄監獄管理員夥同擔任「服務員」的受刑人，對陳姓受刑人踹踢、澆淋咖啡成重傷，且延誤救治黃金時間，導致陳遭凌虐致死，核有嚴重違失；雄監於事發後未深入調查，錯失調查時機，管理及監督不周；而矯正署無法及時掌握囚情動態，皆難辭監督、管理不周責任；監察院通過糾正矯正署、雄監。

高雄地院前天以凌虐人犯致死等罪，判2名管理人員各10年6月、9年徒刑，同夥4名受刑人各判刑3年10月至7年不等。

監委蔡崇義、王幼玲、高涌誠調查發現，陳姓受刑人有精神障礙症狀，長期服用藥物，卻因出現「不服管教」的行為，被安置於違規房。而監所長期以來徵選受刑人出任「服務員」，協助管理人員，容易發生執行偏頗，甚或假藉主管之命代行戒護工作情事。

監委指出，此次事件有管理員對不遵守規定的陳姓受刑人踹踢，澆淋咖啡，並命不具公權力的「服務員」為受刑人施用刑具，帶至監視器未拍到角落凌虐，另有一位管理員全程目睹，卻對受傷的陳姓受刑人消極不處理，導致陳肋骨斷裂，內臟出血致死，矯正署及所屬高雄監獄核有重大違失，應予糾正。

糾正案文指出，雄監於事件發生後，未本於權責深入進行調查，並核實通報矯正署；且送醫診斷為「食物梗塞導致窒息」，無外傷紀錄，致使錯失調查時機，相關主管管理及監督不周；矯正署無法及時掌握囚情動態，難辭監督、管理不周責任，均核有怠失。

監委表示，雄監戒護管理員未如實記載公文書，是明知事實而故意不登載，規避調查，又於「施用戒具紀錄簿」上不實登載內容，均已使相關公文書失真，再陳報長官核章而行使之，涉犯使公務員登載不實罪嫌。

監委表示，雄監對陳姓受刑人的教化、矯正與輔導，有未盡周延之處，仍有精進空間，以符合監獄行刑法「使受刑人改悔向上」規範的意旨，進而減少不當管教的事件發生；另外，矯正署應本於權責深入清查妥處，並加強「兩公約」等人權教育訓練宣教，有效防制酷刑事件，以維人權保障。

調查報告指出，雄監於2015年2月11日前曾發生人犯挾持典獄長事件，監視器設施理應有所加強，但本案被害人疑被不當管教之處，仍為監視器死角，明顯違背相關規定；雄監去年採購微型密錄器15組，並指示於特殊情況或於攝影機死角有所處置時，應配戴保全證據，以便及時採證，但本案值勤人員未落實執行。

(中時 )