馬來西亞股市是今年來東南亞主要國家股市裡最強，因為其累計跌幅最小。專家指外資在新冠肺炎爆發後，大賣馬國等東南亞地區股票，但馬國政府振興措施讓民眾握有更多現金而大舉投入股市，最終推升馬股返回疫情爆發前水準。

馬國股市KLCI指數周三下跌0.35％收1,549.58點，今年來累跌2.5％。其7月29日收1,611點為1月7日來最高，返回疫情爆發前水準。

今年來投入馬國股市的散戶人數創新高，降低外資撤走對大盤的衝擊。馬來西亞交易所指上半年，散戶淨買進金額達64億馬幣（約15.3億美元），期間外資淨流出37.9億美元。

散戶上半年平均每天交易金額達2億1,870萬美元，是去年全年平均9,590萬美元的逾兩倍。

安本標準伊蘭投資執行長安布羅斯（Gerald Ambrose）認為馬國政府在疫情爆發後，推出幾項振興經濟措施，包括讓大家延後償還特定類型貸款，和放寬聯邦退休金提領標準等，讓民眾能保留或握有更多現金在手。

這些因素讓民眾有更多現金可以買進股票。由於投入股市的散戶愈來愈多，支撐馬股走高並回到3月因疫情而暴跌前的水準。其中，表現最強的是手套生產商的股票，因為疫情讓手套等防疫必須品需求飆升。

在馬股上市的全球最大醫療用手套製造商Top Glove股價，在8月6日收28.4馬幣創新高，今年來迄當天止累計飆漲逾500％。其股價周三大漲近4％收26.34馬幣。

專家擔心穩定度不高的散戶大舉進場，會令大盤走勢更波動，但安氏認為目前散戶表現相當穩定。他強調馬來西亞交易所會密切注意「大戶」動向，若他們在推高股價後賣出，會讓散戶因此受重傷。

(工商 )