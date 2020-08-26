副總統賴清德今出席今周刊「第十四屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮致詞時表示，三大環境驅使下，包括地緣政治變化、貿易戰衝突、全球5G以及工業4.0帶來的快速變化，導致產業、資金重組，但台灣位居關鍵位置、角色更顯重要，台灣有機會能打造成「亞洲財富管理中心」。

賴清德引述進一步瑞士信貸2019年10月報告指出，全球財富共360兆美元，其中，78％來自北美、大陸與歐洲；個人資產超過百萬美元的人數共53萬人，其中，美國、中國大陸以及日本，排名前3名，台灣則排名15、亞洲排名第4，台灣僅2300萬人口，在天然資源欠缺下，財富在全球占有一席之地，這樣成績很不容易。

在地緣政治、貿易戰等環境下，賴清德表示，近1年來，台灣共有1390億元匯入，其中，531億為個人匯入，顯示台灣吸引財管資金；賴清德進一步指出，近兩年來金管會推出具體方案、鬆綁法令，開放更多元金融服務方案等，擴大財富管理規模、不斷培養人才以及進行商品研發，台灣財管地位更顯重要。

(中時 )