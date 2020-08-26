受到西南風的影響，南台灣下起劇烈豪雨，但台南、高雄市明（27）日仍正常上班上課。高雄市、台南市政府表示，依據天氣預報顯示，由於明日雨量未達停班停課之標準，因此正常上班上課。

高雄市政府表示，依據中央氣象局26日晚上8時之天氣預報顯示，高雄明（27）日24小時累積雨量僅有200-340毫米，未達350毫米之停班停課標準，高雄市明（27）日正常上班上課。

另外，高雄市長陳其邁授權六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等5區區長可自行宣布是否停班停課。

台南市政府則指出，依據中央氣象局發布雨量預報，台南市明日雨量未達停止上班上課標準，因此，明日（8／27）正常上班、上課。

今日早上高雄已經有多處出現淹水狀況，而明日雨區擴大，氣象局已於晚間8點啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，並於8點30分舉行記者說明會。氣象局說明，今晚到明天（27）凌晨，台南以南降雨逐漸增多，到明天白天、下午會由沿海地區往內陸移動，北部地區中午過後也有短時大雷雨出現，另外，明天將為中南部的降雨高峰。

(中時 )