台中市文化局規畫「公共藝術小旅行」路線，其中「城市散步線」從台中國家歌劇院出發。（盧金足攝）

拿下2019年歐洲設計大獎的水晶吊燈，由義大利玻璃大師Zanchi用120個純手工打造玻璃雕塑構成。（盧金足攝）

台中市議會前的公園，色彩鮮艷的公共藝術，隨著微風擺動，公園處處有「藝」思。（盧金足攝）

綠地結合公共藝術，增添城市美學亮點！台中市府從知名景點規畫4條「公共藝術小旅行」路線，其中「城市散步線」是公共藝術作品密度最高地區，帶領民眾漫步西屯區，從台中國家歌劇院出發，途經夏綠地公園，驚艷一只耳朵伏於地面的《聆聽》，市政公園《春曉》、《草地上的嬉遊》到市議會《共生共榮－林中鹿》、《花現台中》，市府與市議會位在政經重鎮，串聯成一條台中最具代表性的公共藝術廊道。

台中市隨著政經版圖轉移，新市政中心不只是鑽石地段，政府多項地標級公共建設，為居住空間與行情鍍金，文化局新近推出「公共藝術小旅行」路線，包含城市散步線、文青單車線、青春鐵道線及溫柔海岸線，以新市政中心為範圍的城市散步線，防疫期間不能出國，在市區就能享受一場藝術文化的輕旅行。

市府打造市政公園受矚目公共藝術，聳立在市政公園的美國公共藝術大師Ed Carpenter作品《春曉》，高22公尺大型雕塑由地下攀升而上，象徵萬物花木於春天甦醒的意象，千變萬化的絢爛光影，與市政公園八重櫻花期相輝映，欣賞美景有「藝」思。

市政公園公共藝術由美國公共藝術大師操刀，讓新市政中心更顯全球化，市政公園第一排的「寶璽天睿」，力邀日本Nike東京旗艦店、Lexus全球旗艦店和UNIQLO旗艦店操盤手片山正通，及加拿大渥太華機場、溫哥華市政府的加國地標建築大師Michael Green，和獲國際大獎KYDO設計團隊，建築也有如國際級建設師、設計師大顯身手的櫥窗

公園綠地優勢加值，「從構思、選地整合、設計營建到完工，投入幾近十年時間」，寶璽建設總經理周白琇指出，取得這塊土地時，針對市政公園的大綠地特色，就決定要規畫成住在公園裡的房子。

此外，請出國際級大師片山正通斥資1800萬元打造庭園廊道，上千支長條鋼片以不同斷面、不同角度構成金屬格柵，融入自然光，穿透空間，製造天然的光影變化，與市政公園綠意相融合。

值得一提的是大廳水晶吊燈為手工雕塑超大型ARS Murano吊燈，義大利玻璃大師Zanchi用120個純手工打造玻璃雕塑構成，拿下2019年歐洲設計大獎。

市政公園大綠地使用方式多元性，還包括運動休閒與藝文之旅，推動宜居城市最佳示範場域；台中市長盧秀燕宣誓就職時選在市政公園舉行，就職周年時也在這片陽光草坪向市民報告台中的改變；市政公園拉近市民與公署空間的距離感，更為城市達到最佳綠美化效果。

(中時 )