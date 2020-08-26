伊拉克在2011年與美國購買F-16C/D型戰機，做為新的空軍主力，有別於以往以俄式與法式戰機為主。然而有2位不具名的伊拉克飛行員指控，由於伊拉克與美國關係轉壞，承包商洛馬公司已經不提供零附件與後勤支持，使得這批昂貴的戰機妥善率愈來愈差，只有個位數可以動用。不過洛馬公司否認他們有斷貨。

俄國衛星網報導，伊拉克的F-16C/D，屬於block 50型，購買數量36架，總價約為30億美元。這批戰機在前年清剿ISIS武裝集團立下大功，當時伊拉克國防部長還自己親自駕駛戰機「元帥出征」，極具象徵意義。

不過，2名不願透露姓名的伊拉克空軍飛行員說，就過去幾個月出現了問題，是因為伊拉克與美國出現了政治矛盾。

1月3日，美國以無人機暗殺了伊朗軍隊最高指揮官蘇萊曼尼將軍( Qassem Soleimani)，同車的伊拉克民兵首領穆哈迪(martyr Abu Mahdi)也身死。這事件引爆了伊拉克民眾的強烈反美情緒，之後華盛頓下令，將供應F-16零附件的承包商，撤出伊拉克軍事基地。

根據五角大樓的說法，洛克希德·馬丁公司的承包商，於2020年1月4日至8日撤離了基地，其理由是人身安全。

此舉立即導致伊拉克F-16戰機的後勤出現問題，一位消息人士說，「洛馬公司撤出了僱員，但是所有這些飛機（F-16）都需要維護和監管，由於缺少零件，伊拉克國防部想過自己來製造零件，然而這是不被允許，效果也不一定好，而且會導致日後洛馬不再負責這些飛機。」

據稱，目前已有許多F-16因此而停飛，基地裡20架戰機現在只有7架可以動用。

消息人士說，F-16確實優異，是對付ISIS的最強武器，然而無法使用就等於是無效投資，30億美元的武器就這樣癱瘓了。

反對美國軍備的伊拉克人士強調「停飛的戰機，就是美國軍事援助的典範，既昂貴，又無法為伊拉克提供有效戰鬥力。」

消息一出，美國官方與洛馬拉出反駁，福斯新聞援引美國政府官員的話說，洛克希德馬丁公司仍在與伊拉克空軍合作，也持續為伊拉克F-16飛機提供後勤維護。

這位官員說：「我們一直與在伊拉克的夥伴共同合作，以也支持他們的F-16戰機。」

洛馬公司的發言人也表示，該公司相當重視與伊拉克空軍的合作夥伴關係。

伊拉克空軍發言人說，最高指揮官已經訪問了巴拉德空軍基地，當地有19架F-16，它們全部狀態良好。

伊拉克政府發言人阿里說：「伊拉克需要建立有力量的空軍來保衛天空，而不是要求其他國家的幫忙，特別是我們知道美軍可能將在今年年底撤離伊拉克。」

(中時新聞網)