大陸半導體廠武漢弘芯在2019年6月邀請台積電前共同營運長蔣尚義出任該公司執行長一職，但在今年6月卻被傳萌生退意，陸媒採訪時也坦承「現在公司是有些問題待解決」，其他不願多談，外界認為是公司資金與設備未能到位，營運不如預期，如今就爆出財務危機，證明消息並非空穴來風。

湖北省武漢市近日先是發布官方報告，提到弘芯專案存在較大資金缺口，「隨時面臨資金斷裂、項目停滯的風險」，但該報告事後遭到官網刪除。內容提到，武漢弘芯的二期工程用地未完成土地調規和出讓，且專案缺少土地、環評等支撐材料，無法上報發改委指導，導致國家大基金、其他股權基金無法導入資金。

根據調查報告顯示，武漢弘芯今年1月就有一筆動產抵押，高達5.8億元人民幣(約24億元新台幣)。而這筆動產就是去年年底舉行首台高階ASML光刻設備進廠儀式，將用來生產7奈米的光刻機台，當時武漢弘芯耗資200億美元建廠，引起轟動。

武漢弘芯2017年11月成立後，號稱擁有1280億元人民幣投資項目，在大陸半導體產業聲名大噪，隨後2018年、2019年入選湖北省重大專案，在2020年被移出。

至於去年被武漢弘芯找來的蔣尚義，是台積電創辦人張忠謀倚重的研發大將，雖然曾強調絕對不跟老東家台積電搶生意，武漢弘芯卻在2019下半年於官網公告要進軍7奈米以下製程，蔣尚義之後也鬆口承認，與台積電業務的確有部分重疊。

但蔣尚義萌生退意，似乎也早就預料到該公司核心的營運問題出了狀況，加上先前日媒才報導大陸半導體產業挖了百餘名台積電工程師與相關人員，試圖想提升大陸半導體自主化，但在資金受阻、技術發展受限於陸美科技對抗，大陸半導體自給率雖在2019年達到30%，但想在短短幾年翻倍成長到目標值70%，還有很大一段落差。

(中時新聞網)