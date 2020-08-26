共和黨全代會（RNC）被川普視為拉抬選情的大力丸，他在這場大拜拜期間，更把總統被賦予的權力，以及白宮資源利用得淋漓盡致，川普和其政府官員，把傳統上壁壘分明的競選活動與治理國家分際破壞殆盡，只為跳脫基本盤，擴大吸票，包括較不挺他的婦女和有色人種。

川普27日將在白宮南草坪發表接受提名演說，這已打破先例。第一夫人梅蘭妮亞25日在玫瑰園演說，以及川普家人輪番在白宮上陣，為他在RNC發聲，都引發違法疑慮。

共和黨全代會25日播出川普以預錄影片，使用行政命令特赦非裔男子龐德（Jon Ponder）。因搶銀行入獄的龐德，創辦協助更生人融入社會的「給囚犯希望」組織。但川普此舉，遭質疑利用自身總統職權，以爭搶非裔選票。（美聯社）

25日稍早，RNC播出川普以預錄影片，使用行政命令特赦非裔男子龐德（Jon Ponder）。因搶銀行入獄的龐德，創辦協助更生人融入社會的「給囚犯希望」組織。稍後，RNC會場又播放一群「新美國人」的歸化公民宣誓儀式影片，由國土安全部代部長沃爾夫主持，川普也在場。這群新公民都是有色人種，川普的用意不言可喻。

針對川普一連串行徑，華盛頓大學法學教授克拉克痛批川普和共和黨，濫用白宮成為政治舞台，不道德程度前所未見。

(中時 )