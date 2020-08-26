市場傳出，高雄銀行發行特別股，股息率為3％。高雄銀行指出，特別股股息率為公司章程所定範圍內（以年率百分之八為上限），依主管機關規定或當時市場狀況決定股息率，並按每股發行價格計算，目前銀行尚未決定股息率。

高雄銀行是在13日的董事會中通過，辦理現金增資發行甲種特別股案，發行股數以4,000萬股為上限，暫定募集資金總額為10億元。

每股發行價格暫定為新台幣20～30元，實際發行價格將於發行前，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第12條規定，於理論價格百分之十變動範圍內，授權董事長與主辦承銷商參酌發行市場狀況及相關法令規定議定之。

高雄銀行指出，6月底資本適足率為12.44％，高於法定10.5％，並無資本轉弱問題。發行特別股增資，純粹為充實營運資金，強化財務結構。

另外，特別股增資已規劃多年，因應辦理特別股增資係為擴大營運規模，並於去年股東常會通過修訂公司章程。

(工商 )