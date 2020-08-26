何妤玟年初與前夫邵天成離婚後，感情狀況一直是外界關注焦點，近日她上節目Call Out給前男友談「未來可能性」，對方不介意她有過婚姻的包容態度，感動許多人，事後她坦言感人橋段是錄影效果。沒想到26日卻爆出何妤玟有新戀情，對象就是嘻哈團體「麻吉」的前成員大隸，她受訪表示：「我跟他認識已經12、13年，早在我前夫之前就認識他了，我花很長時間看心理諮商師，諮商師建議我，看看過去朋友有無單身、聊得來、可交心的朋友，後來我聯繫他，我跟他有十幾年交情，信任感是有的」。

問及兩人現在是否發展ING，何妤玟笑說：「不能說沒有可能性，但我們是老朋友，我現在是單身，節目裡講很多東西，是效果比較誇張。」她坦言過去婚前曾與對方約會一陣子，但因為彼此生活圈差異大，所以沒走下去，「他是跳街舞的，在業界很有名，那時候因為他們教室想找人教瑜珈，所以我30歲就認識他，但我跟他的生活圈比較不一樣，他是饒舌跟街舞，我是綜藝，我們生活型態、個性都不太像，約會過一陣子覺得不適合，當時也想各自發展事業，所以不了了之」。

何妤玟恢單有老友支持。（粘耿豪攝）

何妤玟強調當年她與大隸結束後2、3年才與前夫結婚，「而且外界還說我跟前夫同住一個屋簷下，事實上我們住同一棟樓上下層樓，小朋友有需要我才會上樓，我自己也找了個女室友，之前是因為焦點都在我離婚，所以沒多說，但感覺太奇怪，所以還是想澄清一下」。談及目前大隸的定位她說：「現在的他讓我感覺比較溫暖跟體貼，加上我這陣子身體較不好，所以他很照顧我，我們是老朋友」。

(中時 )