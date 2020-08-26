一位男網友在《靠北女友》上抱怨，自己收入被女友嫌太少而突然分手，隨後又馬上交了一位藥師男友。這讓他氣憤不平表示，自己薪資也算贏過50％的受雇族群，很難想像排在他後面的人找對象會多難。不過網友卻反酸他自我感覺太過良好。

原PO表示，女友因為嫌自己薪水太低而突然分手，還被無縫接軌，馬上就和藥局裡的藥師交往了。讓他感嘆交往期間，女方「吃我的、住我的，還要上下班接送」直呼「傻眼貓咪」。原PO指出，自己一個月賺大約3萬6，年收大概也有52萬左右，甚至還查詢薪資平台，其實年收入贏過50％的受雇族群了。如今被突然提分手，原PO感嘆「真不知道後面那些50％的人找對象有多難」。

貼文一出，在網上引起熱議，雖然是原PO女友提分手，但分手主因不一定是薪資造成。網友表示「這個問題沒什麼好悲哀的，女孩子誰不想幸福？既然她選擇了她的幸福你就祝福她吧！自己實力不夠堅強，女友跑了沒什麼好怨嘆的，強化自己的實力吧！」、「三萬六是贏過一般人，但是女生分手可能是因為跟你的三觀不合。（其次一定是經濟能力，藥師賺得比你多，是事實）」、「前面上下班接送我覺得不錯啦 不過自我感覺良好說自己賺的多這就不行 而且賺的比我少更不行」。

另外，不少人也覺得原PO自我感覺太過良好，其實月賺3萬6並不算太多。「外送人員薪水都比你高在那邊自我感覺良好什麼鬼」、「自我感覺很良好..難怪女友會跑」、「可是版主 人家藥師年收是你的兩倍啊」、「愛情用金錢衡量只會顯得更加廉價」。

(中時新聞網)