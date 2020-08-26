中職統一獅與富邦悍將今（26）日在新莊球場交手，賽前獅隊戰績只有領先0.5勝差，為了不讓輸贏牽動戰績排名，獅隊「天龍」洋投布雷克投出10K的壓制力，終場獅隊6比3打敗富邦，穩住排名第1，同時中止對戰3連敗。

獅隊排出203公分的洋投布雷克先發，主投7局被打4安打、丟1分，布雷克送出多達10K有效封鎖富邦攻勢。富邦先發投手邦威在賽前曾有2次對戰獅隊，戰績1勝1敗，今天邦威先發6局被打6安打、失5分，吞敗。

獲單場MVP的布雷克說，對戰富邦之前與隊友羅里奇討論，感謝羅里奇提供的訊息，還有與捕手林祐樂溝通，完全信任林祐樂的配球，盡量用自己的球威、球種攻擊好球帶，就是侵略性強的投球，不讓富邦有機會帶起攻擊的「順風球」。

今天2局上，獅隊羅國龍因富邦游擊手失誤而上壘，再盜上二壘，隨後唐肇廷敲安，羅國龍搶下第1分；後來獅隊攻占滿壘後，陳傑憲打出2打點安打，獅隊取得3比0領先。

3局上，獅隊陳鏞基安打再盜上二壘，完成生涯百盜，陳鏞基因而成為中職史上第8位千安百轟百盜球員，接著羅國龍轟出全壘打，獅隊攻得2分、並以5比0領先富邦。

富邦在4局下才有得分攻勢，張進德打出安打、再由隊友送上二壘，蔣智賢補上安打，張進德直奔本壘攻下富邦第1分。8局下，張進德與高國輝各有1打點安打，富邦追成3比5。9局上，獅隊追加1分贏球。

(中時 )