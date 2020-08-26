南非通膨率連2個月創下2004年來最小年升幅後，7月數據回升到央行3％至6％的目標區間內。根據南非統計局26日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增3.2％，大幅高於6月的年增2.2％。7月CPI勁升主要因為食品和飲料價格上揚。

(工商 )