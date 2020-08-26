南非7月CPI年增3.2％ 回升至央行目標區間 22:102020/08/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非通膨率連2個月創下2004年來最小年升幅後，7月數據回升到央行3％至6％的目標區間內。根據南非統計局26日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增3.2％，大幅高於6月的年增2.2％。7月CPI勁升主要因為食品和飲料價格上揚。 (工商 ) #上揚 #CPI #目標區 #南非 #通膨率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆迪上調大陸2020年GDP增長預測至1.9％ 16:122020/08/26 財經 疫情陰影 人行貨幣政策三不變 04:102020/08/26 全球財經 7月買賣移轉棟數 衝破3萬棟 04:102020/08/26 財經要聞 權證星光大道－中國信託證券 儒鴻 H2業績逐季成長 04:102020/08/26 證券．權證 新興債 國人7月最愛境外基金 04:102020/08/26 投資理財 京東股價漲逾7％ 市值破1兆港元創歷史新高 16:172020/08/26 兩岸 需求回溫 三芳、台塑添利 04:102020/08/26 證券．權證 Pimco清算新興市場貨幣基金 20:442020/08/26 財經 陸蘋概股兩樣情 瑞聲H1業績失色 股價挫 04:102020/08/26 全球財經 資本改革有利A股 選股不選市 16:412020/08/26 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 美國還是擋不住 美普思核心晶片技術流入陸企 - 財經 都是台股兩大天王 專家曝散戶押錯的下場 - 財經 美股漲不停該認錯追高？ 分析師警告：黑天鵝將終止一切 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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