興櫃京站（2942）防疫新常態，獨家引進最新社交距離示警系統「Mimi警示平台」，只要監測鏡頭下人群密度超過預設就會發出警示提醒民眾。

京站總經理柯愫吟指出，位於轉運站的京站時尚廣場，平日人流約7-8萬人次，為防疫而自1月底於美食街架設預防飛沫傳染的「透明隔板區」，近期更引進最新社交距離示警系「Mimi警示平台」。該平台是由NTT DATA偕同新零售夥伴KABOB以AI智慧檢測串流的平台系統，結合顯示螢幕、感測器和AI攝影鏡頭，利用視覺檢測和機器學習模型將檢測區域流動人員之間的安全距離。當區域人數到達上限時，除畫面會有紅字提醒外，也會發出聲音提醒民眾。

NTT DATA指出，透過AI控管社交距離，目前在新加坡的超市、餐廳均有設置，而台灣雖無社交距離限制，且多數戴口罩，但為了防範未來，先以設定社交距離為主控管，京站表示，未來將視轉運站人潮評估再設另一平台控制。

京站自今年初疫情爆發以來，人潮與業績確實受到影響，而近期整體人潮較去年同期減少2成，不過自5月開始有慢慢回溫，預期7、8月業績將有望拉回。而為提供消費者更安心的購物環境，特別設置監測平台超前部屬，為接下來周年慶暖身，並預告9月「週年預備慶之鈔錢佈數」加碼活動。

(工商 )