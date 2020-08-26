美國司法部25日起訴學名藥大廠梯瓦製藥（Teva）美國公司涉嫌操控市場價格，指控該公司於2013年5月至2015年12月期間聯合其他藥廠哄抬降血脂與關節炎、腦瘤等治療藥物價格，導致消費者多付3.5億美元以上藥費。

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