梯瓦藥廠哄抬藥價遭起訴 22:102020/08/26 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國司法部25日起訴學名藥大廠梯瓦製藥（Teva）美國公司涉嫌操控市場價格，指控該公司於2013年5月至2015年12月期間聯合其他藥廠哄抬降血脂與關節炎、腦瘤等治療藥物價格，導致消費者多付3.5億美元以上藥費。 (工商 ) #聯合 #梯瓦 #藥廠 #哄抬 #藥價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯僑設計 上市首日價量齊揚 04:102020/08/26 證券．權證 光電股各擁題材 價量表現吸睛 04:102020/08/26 證券．權證 台微體抗黴菌藥收到NMPA註冊受理 登陸有譜 19:442020/08/26 財經 嫁家暴郎又倒嗓全面殞落 惠妮休斯頓靠天價簽約金翻身卻陷死劫 20:002020/08/26 娛樂 《商情》買氣弱 國內紅玉粉及黃豆粉持平 16:482020/08/26 財經 嘉藥食藥粧分析檢測中心 把關國人健康 04:102020/08/26 產業．科技 陸農業部示警囤糧者 莫恐慌跟風防價跌損失 16:102020/08/26 兩岸 股市短波－藥華藥 ET三期臨床日本開跑 04:102020/08/26 證券．權證 《商情》供不應求 國際貨櫃運價倍漲 17:222020/08/26 財經 大報喜！何大一治新冠抗體新藥授權中裕 07:592020/08/26 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 狂崩600點是「散戶禮物」專家2次神預言料中 - 財經 美國還是擋不住 美普思核心晶片技術流入陸企 - 財經 都是台股兩大天王 專家曝散戶押錯的下場 - 財經 美股漲不停該認錯追高？ 分析師警告：黑天鵝將終止一切 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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