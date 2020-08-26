美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表題為「中國持續脅迫英國」的聲明，其中特別點名匯豐銀行，稱其關閉了親民主的壹集團香港高管的銀行帳戶，卻繼續為被美國制裁的人士提供金融服務。他稱，這令美國「感到沮喪」，而此舉代表中國在「欺負」（bullying）英國。

路透報導，蓬佩奧在聲明中引用了壹集團（Next Media）香港高管無法訪問其匯豐銀行帳戶及信用卡的報導，抨擊匯豐銀行「為否認香港人自由而受到制裁的個人保留帳戶，卻關閉了尋求自由的人的帳戶」。

匯豐亞太區行政總裁王冬勝（Peter Wong）支持中國實施「港版安全法」後，激怒了美國，也讓這家英國銀行陷入地緣政治風暴。匯豐銀行對於蓬佩奧的抨擊未予置評。

美國財政部在8月7日宣布制裁11名損害香港自治的中港官員，包括香港特首林鄭月娥、香港律政司司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍、國安公署署長鄭雁雄等人。

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