效力西甲豪門巴塞隆納長達16球季的阿根廷足球名將「獅王」梅西（Lionel Messi），傳出已經發出傳真，要求巴塞隆納中止合約，而這恐怕會讓國際足壇引發一場搶人大戰，其中最被外界看好獲得梅西的就是英超豪門曼城。

梅西自13歲時就已經在巴塞隆納效力，17歲時正式展開職業生涯，16年下來立下不少汗馬功勞，更累積了許多榮譽，他一共幫巴塞隆那踢了731場比賽，拿下10座西甲冠軍以及4座歐冠冠軍，個人獎項部分則是拿下6座歐洲金靴獎、6次歐聯神射手、6座金球獎、6次FIFA國際世界足球先生。

而梅西要求巴塞隆納中止合約，預計會引發國際足壇的搶人大戰，不過他的薪水可不便宜，外界估計最少有1億歐元（約新台幣35億元），因此估計僅有豪門球隊是可能下家，其中包含英超曼城、法甲巴黎聖日爾曼、義甲國際米蘭等隊伍。

不過外界認為，梅西的下一個落腳處非常有可能是英超曼城，原因在於現在曼城的教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）曾在2008到2012年時執教巴塞隆納，跟梅西一起奪下了14座冠軍輝煌一時，此外梅西阿根廷國家隊的隊友阿奎羅（Sergio Agüero）也在陣中，因此機會相當濃厚。

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(中時新聞網)