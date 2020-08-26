繼制裁涉及香港與新疆政務的相關大陸官員後，美國商務部再次宣佈最新制裁措施，制裁對象是24家大陸企業，原因是這些企業「協助中國軍方在南海修建人工島」。

《環球時報》引述美國商務部官網的新聞稿指出，美商務部長羅斯表示，「美國、中國的鄰國以及國際社會指責中國對南海的主權主張，以及為中國軍方修建『人工島』。今天被指定的這些實體在『人工島』建設中發揮了重要作用，必須被追究責任。」

U.S. Imposes Restrictions on Certain PRC State-Owned Enterprises and Executives for Malign Activities in the South China Sea - United States Department of State https://t.co/a7tET6dcRm — U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) August 26, 2020

美商務部新聞稿中指出，美國務院將對負責或參與南海有爭議島礁的大規模開墾、建設或軍事化工作，以及對獲取離岸資源的東南亞國家施以脅迫的陸企與個人實施簽證限制。他們將不允許進入美國，其直系親屬也可能受到這些簽證的限制。

此外，商務部將24家大陸國有企業加入了實體名單，其中包括中國交通建設公司（CCCC）的多家子公司。

新聞稿說，自2013年以來，中國大陸國有企業對南海有爭議的島礁進行多達3000多英畝的開墾與基礎建設，破壞了該地區的穩定、踐踏了鄰國的主權，並造成了無法估量的環境破壞。「一帶一路」的主要承包商中國交通建設公司與其子公司在全球範圍內透過與腐敗官員合作，進行掠奪性融資、環境破壞和其他濫用自然資源的行為。

報導說，大陸外交部發言人曾多次對南海問題表態稱，南海諸島是中國固有領土，中國在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施是完全正常的，這是國際法承認的一個主權國家的正常權利。中方致力於與東盟各國共同維護南海地區和平穩定，近來南海局勢正在趨於平穩，向著積極方向發展。希望有關國家能夠尊重地區國家維護南海地區和平穩定的努力，多做有助於促進南海地區和平穩定的事情。

(中時新聞網)