受巴威颱風尾挾帶西南氣流影響，屏東25日深夜下起強勁雨勢，台17線東港至林邊段積水再現，部分路段同行2線道縮成單線道，汽機車經過都濺起大水花。（謝佳潾攝）

受巴威颱風尾挾帶西南氣流影響，屏東25日深夜下起強勁雨勢，台17線東港至林邊段積水再現，部分路段同行2線道縮成單線道，汽機車經過都濺起大水花。（謝佳潾攝）

受巴威颱風尾挾帶西南氣流影響，屏東25日深夜下起強勁雨勢，台17線東港至林邊段積水再現，部分路段同行2線道縮成單線道，汽機車經過都濺起大水花。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安25日下午到林邊抽水站視察水情及防汛措施，以防26日豪大雨來襲。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安25日下午到林邊抽水站視察水情及防汛措施，以防26日豪大雨來襲。（謝佳潾攝）

受巴威颱風尾挾帶西南氣流影響，屏東25日深夜下起強勁雨勢，雖未傳出重大災情，但台17線東港至林邊段積水再現，部分路段同行2線道縮成單線道，汽機車經過都濺起大水花，縣長潘孟安下午到林邊抽水站視察水情及防汛措施，以防27日豪大雨來襲。

潘孟安指出，屏縣府近年持續超前部署，水利處在縣境易淹水區域建置15座抽水站，包含51部抽水機組及附屬109扇水門、布建133部移動式抽水及預備6257個防汛塊、6453只太空包，並在全縣重要水域或路段另建置45處雨量站及4處潮位站、43處水位站、43處影像監視站計130支監視器、29處智慧水尺感測器，可即時傳送各地水情資訊供災害應變中心掌握並即時決策因應。

潘孟安說，今日雨勢雖然不小，所幸沒有出現致災性強降雨，而根據衛星雲圖資訊，26日入夜後可能還有一波陣雨或雷雨，縣府團隊不敢掉以輕心，嚴密監控水情、路況，同時與第七河川局密切連繫，在低窪地區佈防移動式抽水機，隨時機動支援。

(中時 )