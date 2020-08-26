達德能源（wpd）在台灣桃園海域所開發、總容量達350MW的麗威風場，近期與其堅強的供應鏈團隊簽署供應契約。本案團隊以及所有供應商已為風場如期於 2022 年商轉做好準備， 僅待取得由台灣政府核發的許可。

達德能源表示，風場將採用36座臺灣三菱重工維特斯離岸風電（MHI Vestas）的V164型號風機，並搭配由 CS Wind在台灣本地製造的塔架。所採用的單樁式水下基礎則由台灣兩大龍頭企 業—台朔重工與俊鼎機械所製造，其亦為wpd所開發的640MW雲林離岸風場合作廠商。這些基樁將由Seaway Heavylift的重型浮吊船—Seaway Yudin吊載，並由Fred Olsen Windcarrier進行風機安裝。海底電纜的鋪設預計由台灣國際造船與比利時DEME集團 所共同投資的CDWE台船環海風電工程負責，而陸上變電站則由台灣奇異負責。風場運維合作廠商德唯特，更承諾為桃園離岸風電專門打造一艘台灣在地製造的人員運輸船。

wpd達德能源集團營運長歐貝合信（Achim Berge Olsen）指出，達德已履行承諾，風場已準備就緒，也有許多台灣本地企業參與。總金額17億歐元的資金亦已準備投入，現在就等政府許可。隨著雲林專案的成功，wpd第二個重點離岸專案的開發，將會是其立足亞洲市場的重要基礎。歐貝合信強調：「台灣專案成功與否，對於台灣是否能成為投資人的首選市場、以及亞太地區的樞紐的角色，甚為關鍵。

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