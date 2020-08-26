臺灣企銀配合政府政策宣示六大核心產業發展、國際鏈結布局及扶持企業創新與升級轉型，下半年推出兆元振興融資方案貸款，並舉辦全行教育訓練視訊會議，自開辦一個月以來，臺灣企銀已協助2,861家企業順利取得融資額度，滿足企業國際布局、創新及轉型升級的資金需求，於後疫情時期，全力發揮政策銀行的角色，攜手企業讓臺灣成為未來全球經濟關鍵力量。

疫情改寫了全球經濟結構的面貌，中斷國與國間相互連結的生產網路與全球供應鏈，改變經濟全球化的既有格局，不僅影響醫療衛生條件相對落後的國家，更是重創各國加工出口的製造業。面對快速蔓延的嚴峻態勢，我國積極採取防疫措施，財政部亦號召9家公股行庫推出「兆元振興」融資方案，協助產業復甦、提振經濟。

中小企業是臺灣的經濟命脈，政府向來重視中小企業發展，臺灣企銀在地經營105年，作為全國唯一中小企業專業銀行，多年來致力扶植中小企業成長與茁壯，伴隨業主世代傳承與轉型，建立深厚交情，深知客戶的需求，累積的實務經驗相當豐碩。

臺灣企銀多年來積極配合政府政策推動辦理各項專案貸款，以「融資、投資、輔導」並重之精神，打下穩健的在地經營基礎，擁有厚實的中小企業客群。

今年因疫情影響，臺灣企銀隨即提出「情義相挺」措施，協助企業度過難關，依金管會銀行局統計，截至7月為止，辦理紓困振興貸款核准戶數已逾24,000戶，並於金管會第一階段「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中獲頒件數、金額、效率三大獎項。

「兆元振興融資方案」申貸期限即日起至2021年6月30日止，有資金需求的企業，可至臺灣企銀官網「兆元振興融資方案」了解詳細內容，或是撥打服務專線，亦可於全臺125家營業據點「中小企業融資諮詢服務專區」洽辦專案貸款。

(工商 )