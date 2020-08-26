2020年絕對可以排上史上股市波動率最大的年度之一，統計2020年截至6月底，才短短半年間，S&P 500指數單日漲跌幅大於5％的天數就高達10天，顯示新冠疫情對經濟所造成的衝擊。

景順投信表示，身處動盪投資環境，投資人追求高品質更重於高息，儘管高評級企業債券的殖利率並不誘人，但面對一個波動性高、心態保守的年代，投資重點是在總報酬，因此慎選追求優異的超額報酬且能實現一致、穩定投資成果的高評級企業債券基金，才是2020年投資王道。

新冠疫情不僅讓中美關係惡化，川普連任之路可能因疫情受挫，連帶迫使川普的外交政策更為強硬，也讓保護主義更加盛行。在高波動已成為市場常態下，投資人必須在金融市場中，尋找一方面資產的增值速度能夠追上物價，另一方面價格穩定性不至於被許多非市場因素造成價格大幅下挫的投資工具，因此具備「高評級」特色的投資等級企業債券，自然成為市場搶手貨。

景順環球高評級企業債券基金自2009年成立以來，操作團隊不但歷經多次市場循環，也在總經情勢考驗下，持續淘金、瞄準全球優質發債企業，投資組合囊括250家以上的發債企業與600檔企業債券，使債息收益與債信評級達到最佳化效果，平均信評為BBB+等級，投資人透過基金，便能一次打包全球好公司發行的債券。

展望未來局勢，景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示，由於全球人口老化、債務問題及長期需求停滯等因素，總體環境要看到V型復甦的可能性低，因此基金投資組合將傾向能提供利差的高品質資產外，也會持續在相對弱勢族群中，挖寶受惠轉型的個別公司債，基金更重視流動性，因此耐心管理流動風險，不過分追逐短期超額報酬，將會是長線勝出之道。

(工商 )