妻多次外遇喚不回 男趴引擎蓋遭甩飛亡│中視新聞 20190215

桃園一對結縭夫妻20年，張姓妻子多次外遇並與潘姓男友同居，謝姓丈夫為挽回感情，竟趴在引擎蓋上想阻止妻子離去，未料同車的男友指使駕車的蔡姓友人加速離去，蔡男車速破百還不停蛇行、甩車想把謝男甩下。行駛10.9公里後，謝男體力不支甩落地板，送醫不治。此案經二審仍維持原判，依殺人罪分別判處潘、蔡有期徒刑13年、13年2月，全案可上訴。

據判決書指出，此案件發生於2019年2月2日，正值農曆年間，謝男一片癡心想在小年夜把妻子帶回家過年，便透過妻子友人聯絡上她。兩人約好在桃園市觀音區見面，當時謝男由友人開車赴約，妻子則偕同男友與男友友人開車前來。

雙方碰面後，謝男見妻子在小王車上便下車吆喝：「妳下來、妳下來，下車」，然而張姓妻子則因害怕而未下車。謝男眼見妻子乘坐的該車有意想離開，便一把跳上了該車引擎蓋，雙手緊緊抓住車窗梁柱，意圖用肉身抵擋去路。孰知，潘男見謝男出此荒謬舉動，竟指使駕車的蔡姓友人加速離去。蔡男一路疾速狂飆，更時而蛇行時而甩車，想把趴在引擎蓋上的謝男甩去。

張姓妻子見謝男有生命危險，也發現車速過快便不停大叫「那是我老公！快停車！」，但蔡、潘兩人卻不理，甚至要她閉嘴。張姓妻子更形容，她當時看見謝男一下在擋風玻璃上一下又在車頂上。謝男趴在引擎蓋上苦撐10.9公里後，體力不支遭甩下車。雖經緊急搶救仍不幸於2019年2月6日清晨，因外傷性顱內出血併中樞神經衰竭，不治身亡。

檢方依殺人罪對潘、蔡提起公訴。法院在審理時2人均矢口否認殺人，並辯稱當時是因謝男跳上車感到害怕，更說只是「正當防衛」。一審法官經審理後認為蔡男如此高速且危險駕駛下，謝男隨時都可能被甩下車而導致死亡，此行為更超過正當防衛的範疇；且事後並未與謝男家屬達成和解。一審依殺人罪判處蔡男13年2月、潘男13年。

而經上訴後，高院二審審後於今(26日)宣判，認為殺人仍屬實，量刑與用法皆無誤，駁回上訴，維持原判。全案可上訴。

(中時新聞網)