桃園療養院為北區精神醫療核心醫院，凱旋醫院為則為高雄市立精神醫療院所，亦為高屏地區精神醫療網核心醫院，兩院皆為教育部評定合格之『精神科專科教學醫院』，且為專科醫師訓練醫院，配合政府實施全民健保醫療作業外，持續推動社區心理衛生計畫及促進精神醫療社區化，結合政府與民間力量，提供給北部及南部地區民眾整體性、連續性及便利性精神醫療服務，整體成效極佳。

衛生福利部桃園療養院長邱献章表示，精神醫療服務需要更精進，除了標竿學習外，更需要長期合作、討論、切磋。25日桃園療養院副院長詹宏裕及秘書帶領護理科主任、門急診主任、檢驗組組長、資訊組組長、門急診護理長，前往凱旋醫院了解及學習專科護理師制度、醫院資訊系統、rTMS治療方向，藉由此次交流活動，雙方醫院不論在專科護理師實行現況及展望、醫院資訊系統建構及運作、未來精神醫療AI趨勢，深度討論交流，增廣精神醫療視野。

另外，實地觀摩則細分成：門急診護理組、門診rTMS組、醫療資訊組，進行各部門實地觀摩，藉由實地參訪雙方醫院進一步交流、標竿學習，不論是軟硬體設備、人力、流程做資源分享討論，學習彼此優點，達成提升病患就醫滿意服務共識，完成專業交流、提升服務、資源共享目標。

最後在詹宏裕與市立高雄凱旋醫院副院長周立修代表雙方簽訂醫療及建教合作合約，未來南北兩大精神專科教學醫院互相合作，除了在醫療上的合作外，在教學上進行交叉訓練，標竿學習及資源共享，讓精神醫療永續成長，建立雙方良性互動與交流，擴展醫院管理視野，進於提升就醫民眾滿意服務，達到專業交流與提升服務雙贏目標。

(中時 )