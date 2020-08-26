藥局貼出霸氣公告。(圖擷自臉書社團口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社)

台灣自6/1起解除口罩管制禁令，民眾購買口罩通路增加，且口罩款式不斷更新，限定花色一推出更是立馬被掃空。昨(25)日就有民眾表示，他經過一家藥局貼出這樣的公告，「要問顏色(口罩)的請至他處購買，勿浪費您我時間。」這也讓不少網友大讚，「水啦，不跟你543的最讚」。

原PO在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》上表示，「想問問大家，如果看到藥局外面貼這樣的公告還會想要進去嗎？」可以看見藥局霸氣貼出公告，「政府口罩版式會不一，請疑神疑鬼的客人勿入內擾亂，此外，要問顏色的麻煩至他處購買，請勿浪費您我的時間。」

貼文一出網友紛紛大讚霸氣，並表示「還是會入內購買，藥師一定也是被問到很煩才這樣，體諒一下」、「有說明清楚，可接受就進去換。藥師還有很多不是發口罩的事要做」、「現在口罩被炒的那麼亂，請珍惜實名制口罩資源」、「我特愛這種店，不跟你543的最讚」也有網友表示，「我們的藥局都會包一包透明的放在櫃檯給客人看款式，FB也會po款式照片。」

不過也有另一批網友表示，自己不會入內消費，「不會，藥局那麼多，他挑客人我們也可以挑店家」、「不會進去，他的地盤他做主，我的錢我做主」、「不會進去，但認同這個藥局的申明啟示」、「不會，口罩又不是免費兌換，也是花錢買，既然要花錢，也要自己喜歡才購買，如果不能挑，會換別間藥局買。」

(中時新聞網)