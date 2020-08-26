在台中洲際球場進行的樂天桃猿、中信兄弟之戰，蘇緯達在6局下揮出3分全壘打逆轉比數，終場中信兄弟以5比3擊敗樂天桃猿，本周2戰皆捷，樂天則苦吞3連敗，排名墊底。

中信兄弟先發洋投米蘭達先發6局送出9次三振，被擊出8支安打，在2局上遇到亂流，被擊出4支安打、丟掉3分，桃猿隊以3比1逆轉超前。除此以外，其他各局桃猿即使有攻勢，米蘭達也能奮力守住，未再失分。

桃猿隊先發投手霸能除了首局丟1分，其他各局也都能力保不失，直到6局下被蘇緯達轟出3分全壘打，以4比3逆轉超前，局勢才完全改變。賽後蘇緯達獲選單場MVP，本季他已有14轟、54打點，兩項都排全隊第3。

而蘇緯達這一轟不僅讓米蘭達的敗投解套，還成了勝投候選人。7局下，中信兄弟詹子賢追加1發陽春全壘打，增添1分保險分，比數擴大為5比3。雖是遲來的火力支援，總算是幫米蘭達拿到下半季首勝，距離上一勝（7月5日）竟然間隔51天之久，目前戰績6勝7敗。

此外，蔡齊哲、吳俊偉、李振昌各投1局無失分，李振昌獲本季第16次救援成功，蔡齊哲拿到第10個中繼點、吳俊偉則為第18個中繼點，「泡麵三人組」下半季終於重新合體並且守住勝利。

(中時 )