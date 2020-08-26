經濟合作發展組織（OECD）26日發布報告指出，新冠疫情大流行衝擊下，全球富裕經濟體歷經至少60年來最嚴重萎縮。但由於疫情仍持續延燒，這些富國能否回復疫情前的經濟產出水平令人擔憂。

OECD周三指出，37個成員國（富國居多）第2季的總經濟產出，比第1季下滑9.8％，是1960年有此紀錄以來最大跌幅。

前次單季最大跌幅紀錄出現在2009年第1季，也就是全球金融危機高峰期，當時跌幅2.3％。

經濟學家預期，全球經濟可望在第3季強勢反彈，尤其是在第2季衰退最嚴重的經濟體，經濟萎縮程度主要與防疫封鎖措施的強度和持續時間成正相關。

但已有跡象顯示，新冠肺炎感染率又見升高，為抑制疫情封鎖措施捲土重來，正羈絆經濟復甦腳步，而且政府的封鎖做法恐會持續到疫苗普及化為止。

根據OECD調查，第2季國內生產毛額（GDP）衰幅最大的成員國是英國，Q2跌幅20.4％，是美國（跌幅9.5％）的2倍以上。

芬蘭則是上季GDP衰退程度最輕微的OECD成員國，衰幅僅3.2％，南韓衰幅也算小只有3.3％。

相形之下，非OECD成員的中國，上季GDP擴張11.5％。中國是第一個爆發新冠疫情的國家，卻也最早實施經濟封鎖及解封。

OECD在6月間曾預估，如能避免掉第2波疫情及相應的防疫措施，今年全球經濟萎縮6％。

但OECD亦同時警告，要是疫情再起，可能會使全球經濟加劇萎縮，幅度達7.6％，明年的復甦展望也會打折扣。

多國鑑於確診人數再度激增，擬讓封鎖措施重出江湖，因此除了要考量到重新封鎖對經濟的損害，景氣回溫速度也端看失業與企業破產有多嚴重。

(工商 )