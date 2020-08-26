34歲日本混血辣模道端安潔莉卡（Angelica Michibata），去年爆出與韓裔丈夫設局仙人跳，後來她出面宣布兩人已離婚，現她獨自撫養未滿2歲的兒子，日前她推出三點全露寫真集，未料出現滯銷慘況。

道端Angelica去年爆出仙人跳醜聞，韓籍前夫在東京恐嚇勒索一名40多歲男子35萬日幣（約台幣10萬元），由於當時Angelica也在場，並傳出被恐嚇的男子是Angelica的舊愛，因此Angelica被質疑也是共犯。

道端Angelica推出全裸寫真慘滯銷。（圖／翻攝自IG）

後來男方遭日本警方拘捕，Angelica就神隱了，直到日前才出面淚訴真相，稱因為惹火老公，才會發生一連串事情，向被影響到的人道歉，同時宣布和事務所解約，之後會獨立在模特兒圈發展，努力撫養兒子。

為了養家，道端Angelica於8月推出全裸寫真集《Angelica》，之前她曾在IG釋出部份辣照，表示想記錄現在的自己，因為10、20年後來看，會是重要且難忘的作品，期盼以此重新開始演藝事業，大尺度當時造成熱烈討論，未發行就登上大型網購平台預售榜冠軍，沒想到寫真在8月7日正式發行後卻滯銷，據悉，目前市面只賣出4千本，道端Angelica更被狠批毫無市場價值。

(中時新聞網)