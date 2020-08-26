孟加拉因武漢疫情嚴峻，中華民國政府經由外貿協會協助蒐集，今日(24日)捐贈10萬枚醫療口罩、1600枚N95口罩、500件防護衣、200個護目鏡、1萬個防護面罩及4萬枚一般口罩給孟國，捐贈儀式今日在該國首都達卡舉辦。

此項雙邊合作案起源於今年4月間孟國郵電部長以電子函向外貿協會董事長黃志芳提出請援，並透過該國民間企業華頓集團(Walton Group)安排醫療物資運送事宜。

今日儀式孟加拉政要都出席，包括衛生部部長、商業部部長及郵電部長。全程協助的孟國郵電部部長賈巴表示，因為全球性的客服中心及遠距醫療無法間斷特性需求，該國政府盡力確保疫情期間通訊網路服務正常運作，很高興能促成此次的防疫物資捐贈。

這次義舉我方民間企業也慷慨參與，例如貿協於6月4日與義大醫院及諾貝爾集團合作，開辦對孟加拉醫療人員之線上防疫課程。另外勤力合公司響應捐防護面罩、諾貝爾集團捐贈護目鏡、孟加拉台灣商會也義助4萬枚一般口罩。

(中時 )