大雨昨狂襲中南部，高雄今天一早就出現淹水，才上任第3天的高雄市長陳其邁，也為此緊急取消北上行程。而同樣都是遇到淹水，為何現在網路上抱怨的聲量不如韓國瑜，引起網友熱議，有網友認為這次淹水的責任和韓國瑜有關，但也有網友表示，陳其邁說清淤是基本功，但現在看起來破功了。

一名網友在PTT上發文詢問，他聽廣播報導高雄跟台南淹水積水，並指出之前如果有和淹水相關的貼文被PO上PTT的高雄版人氣都能衝上前三，「但這次怎麼還沒上來？然後看了一下回報區還沒爆，是怎麼回事？新聞誇大不實嗎？」

對此，有些網友認為，這次高雄淹水的責任跟韓國瑜脫不了關係，「陳其邁上任幾天？韓國瑜不是把錢拿去清水溝」、「可見韓國瑜真的沒在做事，不去檢討上任一年多的，反而檢討上任幾天的市長」、「證明了韓國瑜之前挖的水溝毫無屁用浪費錢。兩年主打治水無效」、「又不像之前韓導拼命吹...然後又講積水而已」。

挺韓臉書粉專《比特王》則PO出一張陳其邁勘災的照片表示，看起來高雄的水退的蠻快的，而邁邁特意跑到前鎮拍照表示他有視察，「但是....看看這不到鞋跟的高度。」並通過積水退去的速度分析指出，「證明老韓清白，唯有邁邁」。

網友們也留言回應，「阿不是已經準備15年了 ? 不是說清淤路平是基本功 ？ 我看還是破功，選前山盟海誓，選後昨夜歹勢。選前激動，選後冷漠，像極了愛情！」、「怎麼某人一選上，高雄大雨不斷阿？這樣是為什麼咧」、「還韓國瑜公道者必陳其邁」、「人家是新官上任三把火， 這個是西瓜上任淹三天」。

(中時新聞網)