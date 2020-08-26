健保署昨日公布藥品支付價格年度例行調整結果，今年共計有7237項藥品調降藥價、78項藥品需要調升藥價，平均調幅為2.3％，預計整體藥費支出將減少40.4億。

健保署每年依據總額上成長幅度調整藥價，但隨著新藥引進、人口老化的影響，藥費的成長可能超過成長率。過去藥界因無法得知藥價調多少，在採取預估上有困難，因此健保署在2013年試辦藥費支出目標制，在前一年計算出目標值，若有超過就會針對隔年的藥價做調整，讓藥界事先知道整體的調降情形。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，108年藥品費用支出的目標值是1623.1億元，而108年藥費核付金額扣除107年實際核付金額未達推算金額的額度，為1678.3億元，超出目標值的額度扣除108年與廠商的協議金額14.8億元後，剩下的40.4億元為超出的金額，必須進行調整。此次調整只有第一大類和第三大類，並排除專款、罕見疾病和特殊藥品。

去年健保申報金額前10常用藥品，以三高、癌症藥物為主，分別是保栓通膜衣錠75毫克、冠脂妥膜衣錠10公絲、貝樂克膜衣錠0.5毫克、基利克膜衣錠100毫克、復邁注射劑、蕾莎瓦膜衣錠 200 毫克、糖德仕注射劑、賀癌平凍晶注射劑440毫克、癌思停 注射劑及欣普尼注射液。除了蕾莎瓦維持原價外，其餘9項都調降，調降金額從幾元到幾百元不等，大部分藥品都已經過專利期。

今年共計有7237項藥品需要調降藥價，其中調降單價最高的前5名藥品為易來力凍晶注射劑150毫克、＂杏輝＂ 輝克癒蘇注射劑６毫克／毫升、欣沛方注射液6毫克／毫升、安莎德斯注射液、癌克平注射液。除了第一款藥降了4376元外，其餘都調降2567元。

調降降幅最大的5款藥品，則是剋庖錠200公絲〝永信〞（18％）、敵庖治錠200公絲（18％）、＂國嘉＂利疱舒錠200毫克（18％）、＂台灣第一三共＂可樂必妥靜脈輸液5毫克／毫升（17％）、威克倦持續性藥效錠150毫克（14％）。

另外，今年也有78項藥品需要調升藥價，其中調升單價最高前5名藥品，為遠黴凍晶注射劑200毫克、伏利沙恩凍晶注射液200毫克、止黴捷凍晶注射液200毫克、歐癬平凍晶注射劑、止黴捷膜衣錠200毫克，調升價格介於219到773之間。調升主要是三同的關係，需要將同成份、同劑量、同劑型藥品控制在一併的水平上。

(中時 )